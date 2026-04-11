Novadu ziņas
Šodien 08:51
Atsāk autostāvvietu un veloceliņu izbūvi Mellužos
Trešdien, 8. aprīlī, pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tika atsākti autostāvvietu un veloceliņu izbūves darbi pie Mellužu estrādes.
Atsākoties būvdarbiem, tiks turpināti 2025. gada uzsāktie inženierkomunikāciju izbūves darbi, gājēju un velobraucēju celiņu un jaunu autostāvvietu izbūves darbi.
Būvdarbu laikā tiks saglabāta esošā satiksmes organizācija. Aicinām iedzīvotājus un autovadītājus būt saprotošiem un pievērst uzmanību pagaidu satiksmes organizācijas izmaiņām.
Būvprojekta autors - SIA “Global Project”, būvdarbu veicējs – SIA “LIKTENIS”, būvuzraudzību nodrošina - SIA “Jurēvičs un partneri”.