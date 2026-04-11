Atsāk autostāvvietu un veloceliņu izbūvi Mellužos
Atsāk autostāvvietu un veloceliņu izbūvi Mellužos

Trešdien, 8. aprīlī, pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tika atsākti autostāvvietu un veloceliņu izbūves darbi pie Mellužu estrādes.

Atsāk autostāvvietu un veloceliņu izbūvi Mellužos...

Atsākoties būvdarbiem, tiks turpināti 2025. gada uzsāktie inženierkomunikāciju izbūves darbi, gājēju un velobraucēju celiņu un jaunu autostāvvietu izbūves darbi.

Būvdarbu laikā tiks saglabāta esošā satiksmes organizācija. Aicinām iedzīvotājus un autovadītājus būt saprotošiem un pievērst uzmanību pagaidu satiksmes organizācijas izmaiņām.

Būvprojekta autors - SIA “Global Project”, būvdarbu veicējs – SIA “LIKTENIS”, būvuzraudzību nodrošina - SIA “Jurēvičs un partneri”.

