Ludzas Novadpētniecības muzejā aicina uz bezmaksas meistarklasi “Adīšana uz pirkstiņiem”.
Šodien 11:22
Ludzas muzejā varēs apgūt seno rokdarbu veidu - adīšanu uz pirkstiņiem
2026. gada 25. aprīlī plkst. 10.00 Ludzas Novadpētniecības muzejā notiks bezmaksas meistarklase “Adīšana uz pirkstiņiem”, informē muzejā.
Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar biedrības “Musturprieks” rokdarbniecēm un Isnaudas folkloras kopu. Muzejā norāda, ka adīšana uz pirkstiņiem ir sens rokdarbu veids, kas piemērots gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Lai meistarklases laikā izveidotu sev kādu mīļu rokdarbu — rotaslietu, jostiņu, ausu sildītāju, šallīti vai pat spilvendrānu —, līdzi jāņem rupja, mīksta un krāsaina dzija.
Uz meistarklasi vēlams pieteikties līdz 20. aprīlim, zvanot pa tālruni 26454793 (Ināra Mikijanska).