ZAAO aicina nodot nolietotās riepas pārstrādei
Sākoties pavasarim, viena no autoīpašnieku aktualitātēm ir riepu maiņa. SIA “ZAAO” aicina iedzīvotājus rīkoties atbildīgi un atgādina, ka nolietotās ziemas riepas iespējams nodot sev tuvākajā ZAAO EKO laukumā.
Gada laikā no vienas pilngadīgas privātpersonas ZAAO EKO laukumos bez maksas tiek pieņemtas 4 vieglā automašīnas riepas. Katras nākamās riepas nodošanas cena ir 2,50 EUR gabalā. Visos EKO laukumos privātpersonas var nodot arī kravas automašīnu un autobusu riepas, par katru riepu samaksājot 7,01 EUR.
Juridiskām personām riepu nodošana tiek piedāvāta kā maksas pakalpojums. Vieglo automašīnu, kravas automašīnu un autobusu riepas iespējams nogādāt Aprites ekonomikas centrā “Daibe” vai “Kaudzītes”.
Kāpēc atbrīvoties no riepām atbildīgi?
Atbildīga riepu nodošana nodrošina to pārstrādi, kas būtiski samazina negatīvo ietekmi uz vidi un ļauj šo materiālu izmantot atkārtoti. Savāktās riepas tiek pāršķirotas un sagatavotas pārstrādei, pēc tam nogādātas uz rūpnīcām Eiropā, kur tās pārtop granulās. Iegūtās granulas izmanto sporta laukumu segumu izgatavošanā, ceļu būvē un celtniecībā, paklājiņu, paliktņu un citu tehnisku izstrādājumu ražošanā.