Tukumā turpinās jaunās sporta manēžas būvniecība teju 13,9 miljonu eiro vērtībā
Tukumā par 13 879 117 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) turpinās jaunās sporta manēžas būvniecība, ko plānots pabeigt 2027. gadā, informēja Tukuma novada pašvaldībā.
Kā norāda pašvaldībā, šobrīd objektā ir pilnībā pabeigta ēkas pagraba un dzelzsbetona kolonnu izbūve. Tuvākajā laikā plānots uzsākt metāla konstrukciju montāžu, kas iezīmēs nākamo būtisko būvniecības posmu, paralēli turpinot atbalsta sienu izbūvi un citus saistītos darbus. Būvniecības process objektā nepārtraukti turpinājās arī ziemas periodā.
Līgumu par sporta manēžas būvdarbiem pašvaldība pērn, 2025. gada 8. septembrī, noslēdza ar personu apvienību "RTS", kurā apvienojušies Igaunijas uzņēmums AS "Ehitusfirma Rand ja Tuulberg" un SIA "RTS Būve". Būvuzraudzību nodrošina SIA "Marčuks", savukārt autoruzraudzību veic SIA "Mark arhitekti".
Plānots, ka jaunā sporta manēža primāri nodrošinās kvalitatīvas sporta nodarbības Tukuma 2. vidusskolas skolēniem un Tukuma Sporta skolas profesionālās ievirzes programmu īstenošanai. Vakara stundās telpas būs pieejamas sporta klubiem, biedrībām un aktīvā dzīvesveida piekritējiem.
Manēžā paredzēts izbūvēt daudzveidīgu sporta infrastruktūru – alpīnisma jeb bolderinga sienu, spēka un trenažieru zonu, 200 metru skrejceliņa apli un 60 metru sprinta celiņus, kā arī vieglatlētikas sektorus tāllēkšanai, augstlēkšanai un lodes grūšanai. Apļa centrā tiks izveidota komandu sporta zona, kas primāri paredzēta florbolam, bet būs pielāgojama arī basketbolam, volejbolam, handbolam, iekštelpu futbolam un tenisam.
"Mūsu mērķis ir radīt vidi, kurā katrs Tukuma jaunietis un sporta entuziasts jūtas motivēts sasniegt vairāk. Šī manēža būs mājas gan mūsu vieglatlētiem, gan komandu sporta veidu pārstāvjiem, nodrošinot augstākā līmeņa apstākļus visa gada garumā," atzīmē Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa.