Uz vairākiem mēnešiem slēdz agrākās Bauskas šosejas posmu
Latvijas Valsts ceļi informē, ka būvdarbu dēļ līdz oktobrim tiks slēgts reģionālā autoceļa Lapenieki–Ķekava–Ģūģi (P137).
Latvijas Valsts ceļi paziņo: līdz oktobrim, saistībā ar būvdarbiem, satiksmei slēgs reģionālā autoceļa Lapenieki–Ķekava–Ģūģi (P137), agrākās Bauskas šosejas (A7), posmu no Rīgas apvedceļa (A5) līdz krustojumam ar reģionālo ceļu Ķekava–Skaistkalne (P89) (9,552–10,303 km). Satiksmes drošības paaugstināšanai šeit iecerēts izbūvēt divu brauktuvju ceļu ar divām joslām katrā virzienā, kā arī infrastruktūru mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem.
No 9. aprīļa līdz oktobrim posms būs slēgts transportlīdzekļu kustībai; tomēr tiks nodrošināta sabiedriskā transporta kustība un piekļuve īpašumiem un uzņēmumiem. Apbraukšana organizēta pa reģionālajiem autoceļiem Rīgas HES–Pulkarne (P90) un P89, kā arī pa Rīgas apvedceļu (A5). Autovadītājiem būvdarbu laikā jārēķinās ar papildu brauciena laiku.
Plānots ierīkot apgaismojumu, bet P137 un P89 mezglu pārbūvēt par apļveida krustojumu. Tiks atjaunotas visas trīs autobusu pieturvietas un sakārtota ūdens atvade. Abās brauktuves pusēs paredzēta gājēju/velosipēdistu infrastruktūra uz galvenajiem objektiem.
Lai īstenotu projektā noteiktos risinājumus, ceļa nodalījuma joslā paredzēta koku un krūmu ciršana. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 309 “Par koku ciršanu ārpus meža” saņemta Ķekavas novada pašvaldības atļauja. Darbus veic SIA "SC GRUPA" par līgumcenu 2 789 340,12 eiro (ar PVN). Projektu finansēs ar 85% Eiropas Savienības līdzfinansējumu, bet 15% segs valsts budžets.