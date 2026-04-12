Izsludināts atklāts Liepāja 2027 mākslinieciskais konkurss vides objektu izveidei Kuldīgā un Aizputē
Nodibinājums "Nodibinājums Liepāja 2027" izsludinājis atklātu līdzfinansējuma māksliniecisko konkursu "Vides mākslas objekta izveide Kuldīgā un Aizputē", aicinot māksliniekus un radošās komandas piedalīties laikmetīgu un ilgtspējīgu vides mākslas darbu radīšanā Kurzemē.
Konkursa mērķis ir rosināt māksliniekus pētīt kopīgo un atšķirīgo, kas vieno Aizputi un Kuldīgu, un radīt mākslinieciski augstvērtīgus risinājumus, kas kļūs par paliekošu programmas "Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" mantojumu. Konkursa laikā paredzēts izveidot divus vides mākslas objektus – vienu Kuldīgā un vienu Aizputē.
Darbiem jāinterpretē "(ne)miera" tematika, vienlaikus aktualizējot reģiona identitāti un stiprinot kultūras dialogu un sadarbību Kurzemē. Plānots, ka radītie objekti organiski iekļausies pilsētvidē un kļūs par nozīmīgiem publiskās ārtelpas elementiem.
Konkursa ietvaros viena objekta realizācijai pieejams līdzfinansējums līdz 35 000 eiro Kuldīgā un līdz 20 000 eiro Aizputē. Papildus tiek piešķirtas naudas balvas par labākajām idejām: pirmajai vietai – 700 eiro, otrajai vietai – 500 eiro, bet trešajai vietai – 300 eiro. Balvas tiek piešķirtas par idejas kvalitāti un nav uzskatāmas par samaksu par objekta izgatavošanu vai uzstādīšanu. To saņemšana nerada autoram pienākumu nodot mantiskās autortiesības.
Jautājumu gadījumā par objektu Aizputē aicina sazināties ar Liepāja 2027 Dienvidkurzemes reģiona sadarbības koordinatori Ievu Sīpolu – tālrunis +371 28 858 245, e-pasts: ieva.sipola@liepaja2027.lv, bet par objektu Kuldīgā ar Liepaja 2027 Kuldīgas reģiona sadarbības koordinatori Agnesi Lapsiņu – tālrunis +371 26 198 759, e-pasts: agnese.lapsina@liepaja2027.lv.
Pieteikumu aicina iesniegt līdz 2026. gada 1. jūnija plkst. 23.59. Pieteikumu konkursam pretendents iesniedz uz elektroniskā pasta adresi: birojs@liepaja2027.lv un/vai anna.liga.ermansone@liepaja2027.lv