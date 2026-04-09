Solīja 4000 eiro mēnesī Grieķijā: Valsts policija aiztur personas aizdomās par sieviešu izmantošanu
Šā gada februārī Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvades amatpersonas aizturēja divas personas aizdomās par Latvijā dzīvojošo sieviešu vervēšanu un nosūtīšanu seksuālai izmantošanai Grieķijā, piedāvājot darbu nakts klubos, informē likumsargi.
Šogad janvārī Valsts policijā tika saņemta informācija par personu grupu, kas, iespējams, piedāvā darbu Grieķijā nakts klubos.
Pārbaudot saņemto informāciju, noskaidrots, ka ar Latvijā dzīvojošo sieviešu vervēšanu un izbraukšanas organizēšanu nodarbojās vismaz divas personas – 1964. gadā dzimusi sieviete un 1961. gadā dzimis vīrietis. Sievietēm tika solīts darbs Atēnās tā dēvētajā "džentlmeņu klubā–bārā", piedāvājot peļņu no 3500 līdz 4000 eiro mēnesī.
Februāra beigās abas personas tika aizturētas.
Vienai personai piemērots procesuālais statuss – persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess, savukārt otrai noteikts aizdomās turētā statuss un piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 165.¹ pirmās daļas, proti, par personas nosūtīšanu ar tās piekrišanu seksuālai izmantošanai. Par šādu noziedzīgu nodarījumu likumā paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Šobrīd izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.