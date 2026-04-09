Pāvilostas novadpētniecības muzejā atklāta melnbalto fotogrāfiju izstāde "Pārejas"
Pāvilostas novadpētniecības muzejā atklāta Liepājas Tautas fotostudijas “Fotast” izstāde “Pārejas”. Izstādē apskatāmas melnbaltās fotogrāfijas, kas piedāvā neparastu skatījumu uz Liepāju – tās tiltiem, kas attēloti nevis kā tehniski objekti, bet kā vietas klusām pārdomām un cilvēka iekšējām pieredzēm.
Autori tiltus interpretē kā simboliskas pieturas starp dažādiem dzīves posmiem – starp pagātni un nākamo soli. Fotogrāfijās nav izteiktu stāstu vai dramatisku simbolu. Tā vietā skatītājam piedāvāta telpa mieram, laikam un klātbūtnei, kurā iespējams uz brīdi apstāties un vērot. Cilvēks šajos attēlos nav centrālais tēls – viņš ir klātesošs, taču gandrīz nemanāms, līdzīgi kā atspulgs ūdenī vai vējš starp dēļiem.
Izstādes ideja sakņojas pašā Liepājas ainavā. Pilsēta dzīvo starp dažādiem krastiem – jūras, ezera, kanāla un vēja krastiem. Tur, kur krasti sastopas, cilvēks būvē tiltus. Tomēr izstāde nav tikai par pašiem tiltiem – tā ir par brīdi, kad cilvēks tiem dodas pāri.
Ar fotodarbiem izstādē piedalās: Aigars Hibneris, Agris Klestrovs, Ilona Gabaliņa–Kila, Ilga Lasmane, Irina Tīre, Ivars Vucens, Jānis Dreimanis, Kristena Sokolovska, Normunds Kaprano un Vineta Jaunzeme.
Izstādes veidotāji uzsver, ka darbi nav radīti, lai tos analizētu vai skaidrotu, bet gan lai tos izjustu. Tie aicina skatītāju uz brīdi apstāties, nesteigties un vienkārši būt klātesošam.