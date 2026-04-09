Liepājā šopavasar varēs iepazīt un apgūt tradicionālās amata prasmes
Liepājā šopavasar aicina iepazīt un apgūt tradicionālās amata prasmes meistardarbnīcu ciklā “Prasmju laboratorija”. Tā ir daļa no projekta “Prasmju apmaiņas platforma “Prasmju birža””, kā mērķis ir veicināt prasmju apguvi, dalīšanos pieredzē un latviešu amatniecības tradīciju saglabāšanu.
Meistardarbnīcas notiks Liepājas tautas lietišķās mākslas studijā “Liepava” (Dārza ielā 4/8), un tās vadīs pieredzējuši amata meistari.
11.–12. aprīlī studijā “Liepava” norisināsies meistarklases “Celu jostu un apaudu aušana”, ko vadīs Ingrīda Kalna un Ilze Šķuberte. Dalībnieki apgūs celu aušanas tehniku un darinās celaines – tradicionālas jostas jeb prievītes, kas izsenis bijušas neatņemama latviešu tautastērpa sastāvdaļa. Šī aušanas metode ir īpaša ar to, ka tā notiek bez stellēm, izmantojot vienkāršu rīku – celu.
Savukārt 18. aprīlī plkst. 10.00 studijā “Liepava” notiks meistarklase “Adītu mauču jeb pulsa sildītāju ar pērlītēm izgatavošana”, ko vadīs meistare Sandra Brūna. Mauči latviešu tērpā pazīstami jau kopš 18. gadsimta beigām – tie tiek adīti no vilnas vai pusvilnas dzijas, rotāti ar stikla pērlītēm un kalpo gan kā praktisks roku sildītājs, gan kā elegants aksesuārs.
Meistardarbnīcas sniedz iespēju ne tikai apgūt jaunas prasmes, bet arī tuvāk iepazīt latviešu tradicionālās kultūras bagātību un radoši pavadīt laiku.
Dalībniekiem tiks nodrošināti visi nepieciešamie materiāli, un dalība meistarklasēs ir par maksu. Lai piedalītos, nepieciešams gan iegādāties biļeti “Biļešu paradīze” kasēs vai tiešsaistē. Vietu skaits darbnīcās ir ierobežots.