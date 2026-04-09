35 gadu vecumā miris seriāla "Troņu spēle" aktieris Maikls Kempbels
35 gadu vecumā mūžībā devies seriālā “Troņu spēle” aktieris Maikls Kempbels, zināms arī kā Maikls Patriks.
Aktierim, kurš izpelnījās plašu atzinību arī teātrī, iegūstot vienu no nozīmīgākajām Apvienotās Karalistes teātra balvām par leģendāru Ričarda III lomu ratiņkrēslā, 2023. gadā tika diagnosticēta motoro neironu slimība.
Sociālajos tīklos viņa sieva Naomi paziņoja, ka ģimene ir salauzta sērās. “Viņš nodzīvoja dzīvi tik pilnvērtīgi, cik vien cilvēks var,” viņa rakstīja. Naomi savā ierakstā piebilda, ka “Maikls bija iedvesma ikvienam, kam bija gods viņu satikt, ne tikai pēdējos gados slimības laikā, bet ik dienu visā savā dzīvē. Prieks, gara pārpilnība, lipīgi smiekli. Titāns — rudmatains vīrs.”
Belfāstas teātris, kur Kempbels atveidoja galveno lomu Šekspīra lugā “Ričards III”, paziņoja, ka ir satriekts, uzzinot par viņa nāvi. Teātra izpildproducents Džimijs Fejs paziņojumā godināja Kempbelu, sakot: “Šīs salas ir zaudējušas izcilu mākslinieku, un debesis šovakar ir gaišākas no viņa zvaigznes. [...] Maikls bija izcils aktieris, rakstnieks, radītājs un draugs visiem, kuriem paveicās viņu pazīt. Viņš izgaismoja skatuvi ar savu aizkustinošo stāstījumu, atklāti runājot par savu dzīves pieredzi. Viņš drosmīgi pētīja nāves, sēru un vēlāk arī savas motoro neironu slimības diagnozes tēmas, vienlaikus saglabājot asu komisko dzirksti.”
2025. gada janvārī Kempbela darbs pie “Ričarda III traģēdijas” adaptācijas, kurā viņš ne tikai spēlēja, bet arī bija viens no veidotājiem, tika godalgots prestižā ceremonijā. Pēc The Stage Awards žūrijas balvas saņemšanas Londonas Karaliskajā operā viņš saņēma stāvovācijas.
Seriāla “Troņu spēle” skatītāji Maiklu Kempbelu varēja redzēt sestās sezonas sērijā “The Broken Man”, kur viņš atveidoja mežoņu dumpinieku. Vēlāk viņš bija redzams arī seriālos “Blue Lights”, “This Town” un BBC projektā “My Left Nut”.