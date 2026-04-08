Atklāta izstāde "Atrast Purvīti"
Rīgas Latviešu biedrībā tika atklāta izstāde "Atrast Purvīti".
FOTO: Rīgas Latviešu biedrībā izrāda Jāņa Roberta Tillberga gleznu "Latviešu meitene"
Šodien, 8. aprīlī, Rīgas Latviešu biedrībā tika atklāta izstāde "Atrast Purvīti".
Pasākumā izrādīta glezna "Latviešu meitene", kuras autors ir Jānis Roberts Tillbergs. Komponists, dziesminieks Goran Gora un Žanete Grende pasākuma laikā dalījās par to, kur un kā šī glezna iznākusi dienasgaismā.
Pirms diviem gadiem “Purvīša muzeja” komanda uzgāja ASV militārās policijas detektīva Emanuela Von Der Mūla 1945. gadā veiktās izmeklēšanas dokumentus, kuros aprakstīti centieni atrast Vilhelma Purvīša gleznas un privātās mantas. Pētot atslepenotos Otrā pasaules kara militāros dokumentus, arhīvus un periodiku, tika iegūta vērtīga informācija, kas ļauj saglabāt optimismu, ka Vācijas teritorijā pazudušās Purvīša gleznas vēl ir iespējams atrast. Iedrošinājumu meklējumiem nesa ekspedīcija Šlēsvigā, kad “Purvīša muzeja” komanda atrada pirms 84 gadiem no Latvijas izvesto Jāņa Roberta Tillberga (1880 - 1972) gleznu “Latviešu meitene”.
Zīmīgi, ka Vilhelma Purvīša un Jāņa Roberta Tillberga ceļi krustojušies vairākkārt. Piemēram, laikā, kad Purvītis vadīja Rīgas pilsētas mākslas skolu, viņš uzaicināja Tillbergu kļūt par tās mācībspēku. Arī vēlāk, kad kļuva par Latvijas Mākslas akadēmijas direktoru, Purvītis aicināja Tillbergu vadīt Figurālās glezniecības meistardarbnīcu.