Slavenais komponists, pianists un multiinstrumentālists Federiko Albanēze uzburs maģiju koncertzālē “Cēsis”
Piektdien, 17. aprīlī, plkst. 19.30 koncertzālē “Cēsis” norisināsies īpašs koncerts unikālajā koncertsērijā Ambiente skatuve. Uz skatuves, kas šoreiz tiks izvietota lielās zāles centrā, kāps starptautiski atzītais itāļu komponists, pianists un multiinstrumentālists Federiko Albanēze.
Federiko Albanēze ir viens no spilgtākajiem mūsdienu instrumentālās mūzikas māksliniekiem, kura daiļrade apvieno laikmetīgo klasiku, ambiento elektroniku un popmūzikas estētiku. Viņa kinematogrāfiskie skaņdarbi izceļas ar meditatīvu, gaisīgu skanējumu un spēj klausītājus aizvest emocionālā un introspektīvā ceļojumā.
Cēsu koncertā mākslinieks uzstāsies solo, radot daudzslāņainu skaņu pasauli, kurā savijas klavieres, stīgu instrumentu tembri, smalka perkusija un īpaši nozīmīgais klusums starp notīm. Programmā iekļauti tādi darbi kā “A Story Yet To Be Told” un “The Prince and the Emperor”. Koncerts notiek mākslinieka jaunākā albuma “Blackbirds and the Sun of October” tūres ietvaros. Šis albums izdots prestižajā izdevniecībā "Mercury KX" un turpina Albanēzem raksturīgo muzikālo rokrakstu, paplašinot to ar bagātīgākām elektroniskām tekstūrām un stāstošu, kinomākslai pietuvinātu skanējumu.
Papildus koncertdarbībai Federiko Albanēze komponējis mūziku arī filmām, televīzijai, baletam un modes projektiem, apliecinot savu daudzpusību un spēju darboties dažādos mākslas laukos.
"Ambiente skatuve" koncertsērija koncertzālē “Cēsis” izceļas ar īpašu, intīmu atmosfēru – skatuve tiek izvietota zāles centrā, ļaujot klausītājiem piedzīvot mākslinieku tuvplānā un radot teju maģisku klātbūtnes sajūtu.
Koncerts Cēsīs būs unikāla iespēja piedzīvot vienu no Eiropas mūsdienu instrumentālās mūzikas interesantākajiem māksliniekiem dzīvajā, ļaujoties skaņai, kas vienlaikus ir gan dziļi personiska, gan universāli saprotama.