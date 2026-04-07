Izdevies novērst problēmu, kas traucēja vilcienu satiksmei Tukuma līnijā, taču daži reisi var kavēties
Novērsts kontakttīkla bojājums, kura dēļ otrdienas pēcpusdienā bija traucēta vilcienu satiksme Tukuma līnijā, aģentūru LETA informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV). Vienlaikus VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) informē, ka vēl ir iespējami atsevišķu vilcienu reisu kavējumi.
Informācija PV mājaslapā liecina, ka vilciens Rīga (plkst. 17.55) - Tukums II (plkst. 19.26) stāv pieturā Torņakalns. Paredzamais kavējums ir aptuveni 20 minūtes.
Vilciens Tukums II (plkst. 16.32) - Rīga (plkst. 18.14) stāv pieturā Dubulti. Paredzamais kavējums ir aptuveni 50 minūtes. Tāpat vilciens Rīga (plkst. 16.50) - Tukums II (plkst. 18:21) stāv pieturā Priedaine. Paredzamais kavējums ir aptuveni 50 minūtes.
Savukārt vilciens Rīga (plkst. 16.50)-Tukums II (plkst. 18.21) un vilciens Tukums II (plkst. 15.27) - Rīga (plkst. 17.09) ir atcelts dzelzceļa posmā Torņakalns-Priedaine.
LDz iepriekš informēja, ka kontakttīkla bojājuma dēļ ir apturēta elektrovilcienu satiksme Tukuma līnijā posmā Zasulauks-Priedaine. Tādējādi elektrovilcieni šajā posmā nekursēja.
Savukārt maršrutā Rīga-Imanta-Rīga vilcienu kustība nebija traucēta.