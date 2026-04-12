Aicina pieteikt kandidātus Jelgavas augstākajiem apbalvojumiem "Goda zīme" un "Goda raksts"
Līdz 30. aprīlim Jelgavas pašvaldība aicina pieteikt pretendentus Jelgavas augstākajiem apbalvojumiem “Goda zīme” un “Goda raksts”.
Apbalvojumu "Goda zīme" piešķir fiziskām personām par īpašiem nopelniem valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā vai citā darbībā Jelgavas labā. Savukārt apbalvojumu "Goda raksts" piešķir fiziskai, juridiskai personai vai kolektīvam par nopelniem un ieguldījumu tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbībā.
Ierosinājumus par apbalvojuma piešķiršanu var iesniegt domes deputāti, domes pastāvīgās komitejas un komisijas, juridiskās personas, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī iedzīvotāji (ne mazāk kā piecas pilngadīgas personas).
Pieteikums jāiesniedz pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11 vai pa e-pastu pasts@jelgava.lv, norādot kandidāta vārdu, uzvārdu, darbavietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos, nozari, kādā apbalvojums piešķirams, īsu dzīves, darba un sabiedriskās darbības aprakstu, pamatojuma vēstuli, par kādiem nopelniem persona vai kolektīvs ieteikts apbalvojumam, kā arī pievienojot iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.
Iesniegtos ierosinājumus apkopos un izvērtēs ar domes lēmumu izveidotā Apbalvojumu piešķiršanas komisija.
Augstākie apbalvojumi tiks pasniegti Jelgavas pilsētas svētkos, maija beigās.
Papildu informāciju var iegūt Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību departamentā.