Šodien 09:36
Jelgavā: aprīlī iedzīvotāji aicināti piedalīties dialoga apļos
No 13. līdz 26. aprīlim Jelgavā paredzēts īstenot vismaz 30 dialoga apļus, kurus organizēs pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un pašvaldības iestādes.
Tajos aicināti piedalīties dažādu paaudžu un pieredžu jelgavnieki – gan aktīvie iedzīvotāji, gan uzņēmēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, pašvaldības darbinieki un citi interesenti. Viena dialoga apļa ilgums būs 90 līdz 120 minūtes.
Sarunās paustās atziņas tiks anonimizēti apkopotas un iekļautas ziņojumā, ar kuru tālāk strādās pašvaldība. Ziņojums tiks sagatavots vasarā, bet tā publiska prezentācija plānota rudenī.
Pieteikšanās dialoga apļiem ir atvērta, un iedzīvotāji aicināti izvēlēties sev ērtāko laiku un vietu. Visos dialoga apļos runās par vieniem un tiem pašiem jautājumiem, lai varētu salīdzināt viedokļus un apkopot kopīgās atziņas.
Vietu skaits katrā aplī ir ierobežots un pieteikšanās ir obligāta.