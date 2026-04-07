Siguldā plānots pikets drifta atbalstam un kustības popularizēšanai
Biedrība “Latvijas drifta kustība” informē par plānoto piketu, kas notiks 2026. gada 11. aprīlī no plkst. 12.00 līdz 14.00 Siguldas stacijas laukumā.
Piketa mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par drifta kustību Latvijā, kā arī rosināt diskusiju par legālu un drošu vietu pieejamību autosporta aktivitātēm. Organizatori uzsver, ka drifts ir nozīmīga autosporta disciplīna, kas apvieno tehniskās prasmes, disciplīnu un kopienas garu, taču Latvijā joprojām trūkst izpratne un pašvaldību atbalsts, kas ļautu sportistiem trenēties drošos un kontrolētos apstākļos.
“Latvijas drifta kustība” aicina visus interesentus, autosporta entuziastus un atbalstītājus piedalīties piketā, paužot savu nostāju par drifta attīstību Latvijā. Dalībnieki tiek aicināti ierasties ar sagatavotiem transportlīdzekļiem, kā arī ņemt līdzi plakātus ar sev nozīmīgiem saukļiem.
Organizatori uzsver, ka pasākums norisināsies miermīlīgā gaisotnē, ievērojot sabiedrisko kārtību un normatīvos aktus.
Biedrība cer uz plašu sabiedrības atsaucību un dialogu ar atbildīgajām institūcijām, lai kopīgi veidotu drošu un ilgtspējīgu autosporta vidi Latvijā.