Kuldīgā no piedūmota dzīvokļa izglābj guļošu cilvēku
Kuldīgā pirmdien glābēji no piedūmota dzīvokļa izglābuši guļošu cilvēku, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Vakar ap plkst. 21.30 tika saņemts izsaukums uz Virkas ielu Kuldīgā, kur divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji. Ēkas otrajā stāvā bija izveidojies sadūmojums. Pārmeklējot ēku, glābēji pamodināja vienā no dzīvokļiem guļošu cilvēku, bet pēc tam likvidēja degšanu dūmvadā.
Aizvadītajā naktī VUGD saņēma izsaukumu uz Jelgavas novada Kalnciema pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas katlu telpā dega sadzīves mantas deviņu kvadrātmetru platībā un sodrēji dūmvadā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki.
Otrdienas rītā saņemts izsaukums uz Lielo ielu Jelgavā, kur piecstāvu sabiedriskas ēkas trešajā stāvā dega elektriskā plīts un tvaika nosūcējs. No ēkas evakuējās 67 cilvēki. Ugunsdzēsēji veica telpu vēdināšanu.
Kopumā vakar ugunsdzēsēji saņēma 13 izsaukumus uz negadījumiem, kur bija lūzuši koki un aizšķērsojuši ceļua braucamās daļas.