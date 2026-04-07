Gulbenē dzīvoklī atrasts noslepkavots vīrietis; aizturētas trīs personas
Aizvadītajā nedēļas nogalē Gulbenē kādā dzīvoklī tika atrasts 1972. gadā dzimuša vīrieša līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Par notikušo Valsts policija uzsāka kriminālprocesu par slepkavību, un saistībā ar notikušo aizturētas trīs personas. Aizturētajām personām tiks lemts par drošības līdzekļa piemērošanu, turpinās izmeklēšana.
2026. gada 5. aprīlī pulksten 10.10 Gulbenē kādā dzīvoklī tika konstatēts vīrieša līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Bojāgājušais ir 1972. gadā dzimis vīrietis.
Sākotnējā informācija liecina, ka iepriekšējā vakarā dzīvoklī notikusi kopīga alkoholisko dzērienu lietošana. Vīrietis atrasts ar vairākām durtām brūcēm un citiem miesas bojājumiem.
Par notikušo Valsts policija Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknī ir uzsākts kriminālprocess par slepkavību.
Saistībā ar notikušo aizturētas trīs personas – 1995., 1988. un 1981. gadā dzimušas. Aizturētajām personām tiks lemts par drošības līdzekļa piemērošanu.
Notiek izmeklēšana, un tiek skaidroti visi notikušā apstākļi.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.