Veselības ministrs Hosams Abu Meri.
Šodien 08:32
Ministrs nosauc lielāko problēmu Latvijas veselības aprūpē
Veselības aprūpē Latvijā lielākā problēma ir finansējuma nepietiekamība, šādu vērtējumu intervijā TV3 pauda veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).
Politiķa skatījumā - jo vairāk investējam medicīnā, jo vairāk uzlabojas iedzīvotāju dzīves ilguma rādītāji. Abu Meri sola tuvākajos gados vairāku slimību jomās uzlabot profilaksi un skrīningu.
Pēc ministra vārdiem, slimnīcu tīkla reforma Latvijā ir nepieciešama, jo trūkst medicīnas speciālistu. Viņš domā, ka centieni stimulēt mediķu došanos darbā uz reģioniem pakāpeniski dod rezultātus.
Abu Meri atzina, ka viņam īsti nav ideju, kā vēl valsts varētu cīnīties pret principiāliem "antivakseriem", ja vien negribam Latviju izveidot par izteikti policejisku valsti.