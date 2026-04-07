Jau pavisam drīz Latvijas iedzīvotājiem būs vēl viena iespēja baudīt četras brīvdienas pēc kārtas
Tikko aizvadītas četras Lieldienu brīvdienas, taču nākamo garo nedēļas nogali ilgi gaidīt nevajadzēs. Jau pēc nepilna mēneša valstī atkal būs četru dienu atpūtas periods – šoreiz maija sākumā.

2026. gadā 1. maijs, kad Latvijā atzīmē Darba svētkus un Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu, iekrīt piektdienā. Tam seko ierastās brīvdienas – 2. un 3. maijs, sestdiena un svētdiena. Savukārt 4. maijā, pirmdien, tiks svinēta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.

Tādējādi Latvijas iedzīvotājiem atkal būs četras brīvdienas pēc kārtas – no piektdienas, 1. maija, līdz pirmdienai, 4. maijam.

Ar to gan maija svētki nebeidzas – jau 10. maijā Latvijā atzīmēs Mātes dienu, bet 24. maijā – Vasarsvētkus.

