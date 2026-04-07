"Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.
Šodien 07:59
Ziemas sesijā Saeimā visaktīvāk debatējis Tavars
Ziemas sesijā Saeimā visvairāk iespēju izteikties no tribīnes izmantojis opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.
Balstoties uz sēžu stenogrammu datiem, ziemas sesijā aktīvākie debatēs bija Tavars, kurš uzstājās 33 reizes, Viktorija Pleškāne - 31 reizi, Ramona Petraviča (LPV) - 28 reizes, Artūrs Butāns (NA) - 24 reizes, bet Linda Liepiņa (LPV) debatēs piedalījusies 21 reizi.
Saeima 2. aprīlī noslēdza ziemas sesiju, kas sākta šā gada 9. janvārī, bet pavasara sesiju paredzēts sākt 10. aprīlī.
Paredzēts, ka pavasara sesija tiks noslēgta 19. jūnijā.
Saeimas kārtības rullis paredz, ka Saeimas sesijas ir kārtējas un ārkārtas. Gadā ir trīs kārtējās sesijas - rudens, ziemas un pavasara sesija.