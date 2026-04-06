Latvijas lielākajā daļā palaikam gaidāms lietus.
Šodien 08:27
Gaidāms slapjš un vējains laiks. Laika prognoze pirmdienai
Otrās Lieldienas nesīs slapju un vējainu laiku - teritorijas lielākajā daļā palaikam gaidāms lietus, vietām arī slapjš sniegs, kā arī rietumu vējš saglabāsies brāzmains, liecina sinoptiķu prognozes.
Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +2...+7 grādus.
Rīgā brīžiem uzlīs, nav izslēgts, ka varēs manīt arī pa kādai slapja sniega pārslai. Vējš dienas gaitā iegriezīsies no rietumiem, un priekšpusdienas stundās brāzmās sasniegs 15 līdz 17 metrus sekundē, gaiss tikmēr neiesils vairāk par +5...+7°.