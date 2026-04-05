Valdība izskatīs jaunus noteikumus valsts nozīmes lidojumiem Latvijas gaisa telpā
Valdība otrdien, 7. aprīlī, skatīs Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto jauno noteikumu projektu, kas paredz noteikt kārtību, kādā tiek saskaņoti valsts nozīmes lidojumi Latvijas gaisa telpā, liecina informācija Tiesību aktu portālā.
SM norāda, ka jauno noteikumu mērķis būs izveidot tiesisko regulējumu Latvijas gaisa telpas izmantošanas atļauju pieprasīšanas un izsniegšanas kārtībai valsts nozīmes lidojumiem, nodrošinot atbilstību aktuālajām starptautiskajām un nacionālajām normatīvu prasībām.
Līdz šim attiecīgajā jomā tika piemēroti Ministru kabineta noteikumi par Latvijas gaisa telpas izmantošanas atļaujas piešķiršanas kārtību starptautisko publisko tiesību subjektiem, tomēr, lai nodrošinātu tiesisko skaidrību, regulējuma sistemātiskumu un normatīvā regulējuma atbilstību, bija nepieciešams izdot jaunus noteikumus.
Noteikumu projektā ņemts vērā, ka nepieciešams nodrošināt Latvijas gaisa telpas drošu izmantošanu, turpinot īstenot jau izveidoto efektīvo koordināciju starp iesaistītajām institūcijām, vienlaikus mazinot birokrātisko slogu.
Tāpat noteikumu projektā paredzētā lidojumu atļauju apstiprināšanas kārtība balstās uz skaidru institucionālās kompetences nošķīrumu, kurā izšķiroša nozīme ir lidaparāta statusam, operatora piederībai un bīstamo izstrādājumu pārvadāšanas režīmam. Vienlaikus noteikumu projekts nodala militārās un civilās aviācijas kompetences, paredzot, ka militāro lidaparātu bīstamo kravu ar izņēmuma atļauju izvērtēšanu veic Nacionālie bruņotie spēki, bet Civilās aviācijas aģentūra - civilo aviāciju.
Atšķirībā no līdzšinējiem noteikumiem ir pārskatīta tiesību akta struktūra, precizēts institūciju kompetenču sadalījums starp civilo un militāro aviācijas regulējumu un aktualizētas definīcijas, vienlaikus nemainot regulējuma piemērošanas tvērumu, norāda ministrijā.