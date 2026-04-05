“Zīme nostrādāja”: liepājniece pēc dīvainas sajūtas laimē 55 000 eiro
Vairāk nekā 60 gadus veca juriste no Liepājas momentloterijā “Ķepas” laimējusi 55 000 eiro, un, kā pati atzīst, viss sācies ar kādu neparastu sajūtu.
“Svētdienas rītā pamodos, un man ļoti niezēja kreisā plauksta,” viņa stāsta. “Atceros, ka mamma un vecmamma teica – tas nozīmē, ka būs ienākumi.” Lai gan sākumā ar vīru par to pasmējušies, vakarā sieviete tomēr nolēmusi izmēģināt veiksmi loterijā.
Nosakot sev limitu – 100 eiro –, viņa internetā iegādājusies vairākas loterijas biļetes, tostarp arī “Ķepas”, kas arī izrādījusies veiksmīgā.
Sieviete atzīst, ka līdz šim viņas iecienītākā bijusi Simtgades loterija, kurā reiz laimējusi 500 eiro. “Man patīk gan tās ideja – atbalsts skolēniem, gan arī mākslinieciskais noformējums,” viņa skaidro, piebilstot, ka loterijās piedalās pēc iedvesmas – reizēm biežāk, reizēm nemaz.
Īpaši simboliski šķiet tas, ka laimests gūts tieši “Ķepas” loterijā, jo sieviete regulāri ziedo dzīvnieku aizsardzības organizācijām. “Kad uzzināju par laimestu, nodomāju – varbūt viss ir līdzsvarā, lai varētu turpināt palīdzēt,” viņa saka.
Iegūto naudu liepājniece plāno ieguldīt dzimtas māju atjaunošanā. “Par to domāts jau sen, bet tagad tas kļūs reālāk. Omīte šo māju uzcēla, un uzskatu, ka mums ir pienākums to saglabāt,” viņa piebilst.