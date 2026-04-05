Andrejs Stalts.
112
Vakar 15:58
Policija meklē Andreju Staltu - devās makšķerēt un līdz šim nav atgriezies
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1955. gadā dzimušo Andreju Staltu, kurš šā gada 4. aprīlī ap pulksten 18.00 devās makšķerēt un līdz šim brīdim nav atgriezies.
Andrejs devās makšķerēt ar automašīnu “Volvo XC90” ar valsts numura zīmi MG7387. Personai ir problēmas ar pārvietošanos, iespējams, atrodas Jelgavas novadā.
Andrejs Stalts.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.