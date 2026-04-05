Rīgā skatāma pavasara tematikai veltīta izstāde "Putni"
Mākslas kopizstāde “Putni” Rīgā, Elizabetes ielā 87 ir skatāma līdz pat 30. aprīlim katru darba dienu no plkst. 12.00 - 19.00, izņemot sestdienas un svētdienas.
Pavasaris sākas ar putnu dziesmām. Pirms sniegs jau ir nokusis, putni ir pirmie, kas ziņo par saules atgriešanos.
Šī izstāde ir pulcinājusi vairākus Latvijas māksliniekus ar putnu uzvārdiem, kuri iedvesmojušies no dabas atmodas. Izstādes autori Madara Gulbe, Ingrīda Irbe, Daiga Vanaga, Armands Vecvanags, Gints Zilbalodis, Māris M. Gailis un Egils Mednis un Egils Mednis ir draugi un kursabiedri.
Gleznas, skulptūras un instalācijas aicina skatītājus pievērst uzmanību dzīves ritmam un apzināties, ka dzīvība ir kustībā.
Galerijā “Berga Bazar’t” var aplūkot ne tikai izstādi “Putni”, bet vienlaikus iespējams apskatīties un iegādāties vairāk nekā 80 dažādu Latvijā mīlētu mākslinieku darbus. Galerija “Berga Bazar’t” ap sevi ir pulcinājusi vairākus izcilus, profesionālus Latvijas māksliniekus tādus kā Dina Dubiņa, Alise Mediņa, Līva Paklane Fanelli, Pēteris Līdaka, Kaspars Perskis, Igors Bernāts, Anna Afanasjeva, Anita Arbidāne Dace Zēģele un daudzi citi autori.