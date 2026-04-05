Atklāšanas pasākumā Pils laukumā paralēli vilcieniņa aktivitātēm norisināsies arī Lieldienu aktivitātes ģimenēm.
No Cēsīm uz "Rakšu Zoo" sāk kursēt ekspresvilciens

Jauns.lv/LETA

Šodien plkst. 11.45 Cēsu Pils laukumā tiks atklāts "Rakši Zoo ekspresis".

Jaunais vilciens turpmāk aktīvā tūrisma sezonā nodrošinās regulāru satiksmi no Cēsīm uz "Rakšu Zoo".

"Rakši Zoo" saimnieks Kristaps Blaus vērtē, ka šāds transports uzņēmumam ir nozīmīgs attīstības solis, jo uzņēmums jau ilgāku laiku vēlējies, lai nokļūšana no Cēsīm uz "Rakšu Zoo" būtu vienkāršāka.

Atklāšanas pasākumā Pils laukumā paralēli vilcieniņa aktivitātēm norisināsies arī Lieldienu aktivitātes ģimenēm. Pirmie svētku braucieni šodien būs bez maksas. Brauciens ilgs aptuveni 30 minūtes.

Par "Rakši Zoo"

"Rakši Zoo" ir viens no Baltijā lielākajiem eksotisko dzīvnieku parkiem, kas atrodas netālu no Cēsīm. Parkā mīt vairāk nekā 200 dzīvnieku, tostarp kamieļi, lamas un lemuri.

