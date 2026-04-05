Sabiedrība
Vakar 08:42
Aicina izmantot iespējas bez maksas nodot nolietotās autoriepas un nepiesārņot ceļmalas
Kopš 1. marta Latvijā transporta līdzekļiem ziemas riepas ir ļauts mainīt uz vasaras. Aicina autovadītājus nepiesārņot vidi, tostarp ceļmalas, un izmantot iespējas nodot nokalpojušās riepas bez maksas.
Nolietotās autoriepas ir videi kaitīgi atkritumi, tāpēc ir svarīgi no tām atbrīvoties atbildīgi. Atgādina, ka ir vairākas iespējas, kā atbrīvoties no nokalpojušajām riepām bez maksas vai par nelielu samaksu videi draudzīgā veidā, piemēram:
- ja iegādājaties jaunas riepas, tad saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu riepu ražotāji un tirgotāji ir atbildīgi par nolietoto riepu pieņemšanu tirdzniecības vai nomaiņas vietās, nodrošinot to bezmaksas utilizāciju;
- pašvaldības savās teritorijās organizē atkritumu apsaimniekošanu, un izvēlētie pakalpojuma sniedzēji parasti rīko sezonālas riepu nodošanas akcijas bez maksas. Aicina sekot līdzi informācijai par bezmaksas riepu nodošanas akcijām;
- Latvijā ir vairāki desmiti atkritumu šķirošanas laukumu, kuros jebkurā laikā var nodot vecās riepas par nelielu samaksu, arī šajos laukumos mēdz būt riepu bezmaksas nodošanas akcijas.
2025. gadā ceļu nodalījuma joslas kopšanai izlietoti 776 000 eiro.
Par piegružotām ceļmalām un citiem novērojumiem valsts autoceļu tīklā aicina informēt, zvanot uz "VSIA Latvijas Valsts ceļi" diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555.