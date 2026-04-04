Noskaidrots, cik čakli Latvijas mājsaimniecības šķiro atkritumus
Pēc mēbeļu tirgotāja "IKEA" pasūtījuma sarīkotajā aptaujā noskaidrots, cik rūpīgi Latvijā šķiro sadzīves atkritumus un kā mūsu valsts iedzīvotāji šajā ziņā izskatās uz kaimiņu fona.
Latvijā atkritumus šķiro 83% mājsaimniecību, aģentūru LETA informēja
Savukārt Igaunijā atkritumus šķiro 96% mājsaimniecību, bet Lietuvā - 91%.
Aptaujas dati rāda, ka Latvijā papīru un kartonu šķiro 60% respondentu, Igaunijā - 82%, bet Lietuvā - 75%. Savukārt Latvijā pārtikas un organiskos atkritumus šķiro 39% aptaujāto, Igaunijā - 78%, bet Lietuvā - 39%. Vienlaikus Latvijā bīstamos atkritumus šķiro 50% respondentu, Igaunijā - 72%, bet Lietuvā - 53%.
Vienlaikus aptaujas dati liecina, ka Latvijā 29% aptaujāto šķiro tekstilizstrādājumus, Igaunijā - 22%, bet Lietuvā - 44%.
Aptauju pēc "IKEA" pasūtījuma veica pētījumu aģentūra "Norstat" Latvijā un citās Baltijas valstīs 2025. gada septembrī. Kopumā aptaujā katrā Baltijas valstī piedalījās 1000 cilvēku.