Krupju migrācijas vietās uzstāda pagaidu ceļa zīmes
Dabas aizsardzības pārvalde jau piekto gadu īsteno kampaņu "Misija – KRUPIS. Izglāb princi!". Pateicoties sabiedrības iesaistei, šobrīd ir identicitēti 58 krupju migrācijas posmi visā Latvijā.
Latvijas Valsts ceļi krupju migrācijas vietās šopavasar uzstādījuši īpašas zīmes, kas autovadītājus brīdina par šiem migrācijas posmiem. Pagaidu zīmes tiks noņemtas līdz ar migrācijas beigām.
Dabas aizsardzības pārvalde vēršas pie autovadītājiem: ja redzi šādu zīmi un satiksmes drošība ļauj, samazini ātrumu un izglāb krupi - šī gada dzīvnieku, tādējādi rūpējoties par Latvijas dabas daudzveidību.
Šobrīd zīmes uzstādītas Vaidē, Saldū un Pālē. 58 identificētos migrācijas posmus var skatīties kartē.
Dažādu apstākļu dēļ abinieku skaits visā pasaulē strauji samazinās.
Parastā krupja izdzīvošanas sekmes gadu no gada samazina ne vien piemērotu dzīvotņu izzušana, bet arī cilvēka tieši radītie šķēršļi to izdzīvošanai – autoceļi.
Parastais krupis, līdzīgi kā citi abinieki, ir ļoti nozīmīgs barības ķēdes elements. Tas samazina kaitēkļu daudzumu dārzos, bet pats ir nozīmīga ēdienkartes sastāvdaļa plēsīgajiem dzīvniekiem.
