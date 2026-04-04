Lietus un slapjš sniegs Rīgas centrā.
Sabiedrība
2026. gada 4. aprīlī, 08:07
Sestdiena Latvijā būs mākoņaina un lietaina, iespējams arī slapjš sniegs
Sestdiena Latvijā gaidāma mākoņaina un lietaina, bet austrumu reģionos iespējams arī slapjš sniegs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Dienā laiks joprojām būs apmācies, teritoriju šķērsos nokrišņu zona, gaidāms lietus un austrumos arī slapjš sniegs. Vējš mēreni stipri pūtīs no dienvidrietumiem, rietumiem, bet piekrastes rajonos tas būs brāzmains.
Dienas gaitā gaiss Latvijā iesils vien līdz +3, +7 grādiem.
Galvaspilsētā dienā gaidāms mākoņains laiks, palaikam līs lietus. Dienvidrietumu, rietumu vējš pūtīs lēni līdz mēreni. Gaisa temperatūra būs +5, +7 grādu robežās.