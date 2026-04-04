VID ievieš jaunus noteikumus, kas liks daudziem autovadītājiem tērēt vairāk
Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis (ZZS) aicina Finanšu ministriju (FM) pārskatīt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izvirzītās prasības elektroauto uzlādes darījumiem ar norēķinu karti, kas var paaugstināt uzlādes cenas. Ministrs uzskata, ka šīs prasības var radīt papildu izmaksas elektroauto uzlādes operatoriem, kas rezultātā var novest pie augstākām uzlādes izmaksām patērētājiem.
Melnis norāda, ka VID prasības elektroauto uzlādes operatoriem Latvijā ir stingrākas nekā Igaunijā, Lietuvā un citās Eiropas valstīs. Viņš skaidro, ka prasība izmantot fiskālās ierīces, kā arī nodrošināt tās sertifikāciju, radīs papildu izmaksas operatoriem, kas galu galā tiks pārnestas uz patērētājiem. Ministrs arī norāda, ka tikai Latvijā elektroauto uzlādes operatoriem ir obligāti jāizmanto kases aparāta tipa ierīces, kas atšķiras no citu valstu IT risinājumiem.
“Katrs papildu apgrūtinājums elektroauto uzlādei var kavēt cilvēku pāreju uz bezemisiju automašīnām, kas, iespējams, palielinās to izmantošanu arī ikdienā,” uzsver Melnis. Viņš arī atgādina, ka elektroauto apmērs Latvijā joprojām ir mazāks nekā Eiropas vidējais rādītājs, un pieejamais uzlādes tīkls ir svarīgs faktors šo transportlīdzekļu plašākai izmantošanai.
Eiropas Komisija ir uzlikusi pienākumu nodrošināt elektroauto uzlādes tīklu ar iespēju norēķināties izmantojot maksājumu kartes, kas ir solis maksājumu vienkāršošanas virzienā. Tomēr darījumu uzskaitei piemērotās prasības reģionā atšķiras, kas rada papildu izaicinājumus Latvijā.
Ministrs aicina FM un VID izvērtēt šo prasību pamatotību un sadarboties ar nozari, lai rastu risinājumu, kas būtu pieņemams visām pusēm, īpaši, lai neapgrūtinātu elektroauto uzlādes pieejamību, īpaši reģionos.