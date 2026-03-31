Latvija solidarizējas ar Līča valstīm un nosoda Irānas uzbrukumus
Latvija solidarizējas ar Līča valstīm un nosoda Irānas nepamatotos uzbrukumus, uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs telefonsarunās ar Bahreinas karali Hamadu Alhalifu un Kuveitas kroņprinci Sabāhu Alhālidu Alsabāhu.
Kā informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, sarunu laikā puses pārrunāja aktuālo drošības situāciju reģionā un starptautiskos centienus tās stabilizēšanai, kā arī nepieciešamību risināt situāciju Hormuza šaurumā.
Valsts prezidents uzsvēra, ka stabilitāte reģionā ir stūrakmens globālajai drošībai. Viņa ieskatā nedrīkst pieļaut, ka Irāna mērķtiecīgi turpina izvērst agresiju pret iedzīvotājiem, civilo un rūpniecisko infrastruktūru, kā arī apdraud starptautiskos tirdzniecības ceļus.
Tāpat Valsts prezidents apliecināja Latvijas kā ANO Drošības padomes nepastāvīgās locekles gatavību sadarboties ar Bahreinu, Kuveitu un citām Līča valstīm, lai sekmētu situācijas normalizēšanu un konflikta risināšanu dialoga ceļā.
Vienlaikus Rinkēvičs vērsa uzmanību uz Krievijas destabilizējošo lomu, sniedzot atbalstu Irānai tās īstenotajos uzbrukumos reģiona valstīm. Valsts prezidents pauda gandarījumu par Ukrainas ekspertu atbalstu Līča valstīm saistībā ar uzbrukumu atvairīšanas praksēm.
Puses apliecināja gatavību veicināt divpusējo politisko dialogu un ekonomisko sadarbību.
Jau rakstīts, ka Izraēla un ASV 28. februārī sāka karu pret Irānu. Irāna ir veikusi atbildes triecienus Izraēlai un Persijas līča valstīm, kur atrodas ASV militārie objekti.