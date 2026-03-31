Laima Puntule piedāvā jaunāko glezniecības kolekciju galerijā Daugava
Galerija Daugava ar prieku paziņo par Laimas Puntules glezniecības izstādes atklāšanu, kas turpinās viņas ilgstošo sadarbību ar galeriju, sākot jau no pagājušā gadsimta 90-tajiem gadiem. Laima, kura jau tad bija liels talants ar dzimšanas datumu 1963. gadā un Mākslas akadēmijas absolvente, bija īsts atklājums ar saviem zīmējumiem un darbu animācijā. Viņas darbiem bija dziļa emocionālā slodze, ko māksliniece attēloja ne tikai vizuāli, bet arī sajūtās, domās un zināšanās.
Lai gan sākotnējā sadarbība pārtrūka, jo mākslas pircēji tajā laikā nebija gatavi pieņemt Laimas neparasto pieeju glezniecībai, galerija turpināja iekļaut viņas darbus starptautiskajās izstādēs, piemēram, Madridē. Laima bija jauna meitene ar ugunīgi sarkaniem matiem, kas pārsteidza ar savu pārliecinošo talantu un personību.
Tagad, pēc vairāk nekā desmit gadiem, pavadītiem Kopenhāgenā, Laima Puntule atgriežas ar savu glezniecības kolekciju, kas būs skatāma galerijā Daugava Rīgā. Izstāde piedāvā neaizmirstamu pieredzi, kas atklāj mākslu kā eksistenciālu darbību — klusu un visaptverošu klātbūtni laikā un telpā.
Radošo industriju eksperte Ilze Gailīte-Holmberga raksta: "Šī izstāde glezniecību atklāj kā eksistenciālu darbību - klusu, visaptverošu klātbūtni laikā un telpā. Gleznošana šeit nav attēlojums, bet klātesamība; nevis stāstījums, bet pieraksts par esamību tās mainībā."
Laima Puntule strādā ar ierobežotu krāsu paleti — melno, zilo un sarkano, kuru viņa neizmanto simboliski, bet kā personisko esības piezīmi. Viņas darbos nav skaidras naratīvas noslēgtības, bet tie veido daudzslāņainu asociāciju plūsmu, kas balansē starp sajūtu un tās neiespējamību. Izstāde aicina skatītāju uz palēninātu, vērīgu klātbūtni, kur skatīšanās kļūst par līdzdalību šajā trauslajā esamībā.
Izstāde galerijā Daugava piedāvā iespēju iepazīt Laimas Puntules dziļo un emocionālo mākslu, kas turpina pārsteigt un iedvesmot, piedāvājot ne tikai vizuālu, bet arī intelektuālu piedzīvojumu.