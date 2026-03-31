Godinot seno arodu, Dienvidkurzemē norisināsies ikgadējie Bārtas plostnieku svētki
Maija pirmajā nedēļas nogalē, 2. un 3. maijā, Dienvidkurzemes novadā norisināsies ikgadējie Bārtas plostnieku svētki, aicinot apmeklētājus godināt seno plostnieku amatu un Bārtas upes kultūrvēsturisko nozīmi.
Kā portālu Jauns.lv informēja pašvaldības aģentūrā "Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs", tas ir unikāls kultūras un tradīciju notikums, kas ik gadu pulcē vietējos iedzīvotājus un viesus. Divu dienu garumā apmeklētājiem būs iespēja baudīt daudzveidīgu programmu, kurā savīsies senās tradīcijas, amatniecība, mūzika un aktīva atpūta.
Svētki tiks atklāti sestdien, 2. maijā, glempinga "Bārtas krasts" teritorijā ar svinīgu parādi. Dienas gaitā apmeklētāji varēs vērot tradicionālo plosta siešanu un iesaistīties bērnu radošajās darbnīcās, savukārt drosmīgākie varēs pārbaudīt savus spēkus izturības izaicinājumā "Balansēšana uz baļķa" un precizitāti – zābaka mešanā. Svētku pirmo dienu, kas paies latvisku dziesmu un danču noskaņās, noslēgs tradicionālā zaļumballe.
Savukārt svētdien, 3. maijā, gaidāma svētku kulminācija – Bārtas plosta pludināšana. Jaunsiesietais plosts dosies ceļā no glempinga "Bārtas krasts" uz atpūtas bāzi "Ods", simboliski atkārtojot un turpinot vēsturisko plostnieku maršrutu pa Bārtas upi. Plosta pavadīšanu papildinās svinīgas uzrunas un muzikāli priekšnesumi.
Rīkotāji aicina ikvienu interesentu šajā dienā pievienoties plostam arī uz ūdens, dodoties izbraucienā pa upi ar savām vai iznomātām laivām. Lai laivotāju brauciens noritētu saskaņoti, dalībnieki aicināti iepriekš pieteikties tūrisma centrā.
Tāpat abu svētku dienu garumā darbosies vietējo amatnieku un mājražotāju tirdziņš, kurā apmeklētāji varēs iegādāties Dienvidkurzemei raksturīgus izstrādājumus un gardumus. Amatnieki, kuri vēlas tirgoties pasākumā, aicināti pieteikt dalību līdz 27. aprīlim. Sīkāka informācija par pasākumu un pasākuma progrmma pieejama šeit.