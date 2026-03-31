Siguldas novadā kādā dzīvojamā mājā nograndis sprādziens; saimniece ar smagām traumām nogādāta slimnīcā. VIDEO
Notikuma vietā strādāja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki.
Aizvadītajās brīvdienās Siguldas novada Egļupes ciematā divstāvu dzīvojamā mājā uzsprādzis apkures katls, izraisot postošu ugunsgrēku, kurā smagus apdegumus un traumas guvusi ēkas saimniece, vēsta raidījums "Degpunktā".

Incidents norisinājies svētdien. Kā stāsta aculiecinieki, pēc sprādziena apkaimes iedzīvotāji nekavējoties steigušies palīgā, izmantojot arī savus ugunsdzēsības aparātus, kā arī izsaukuši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un ugunsdzēsējus. Notikuma vietā strādājusi arī Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība.

Sprādziena un liesmu brīdī ķieģeļu namā atradusies sieviete vecumā ap 60 gadiem, kurai, neskatoties uz gūtajām traumām, izdevies pašas spēkiem izkļūt no degošās ēkas. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka sieviete pēc notikušā bijusi šoka stāvoklī, "pusplika", apdegusi un ar daudziem ievainojumiem.

Cietusī sieviete nekavējoties nogādāta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā "Gaiļezers", kur viņai sniegta medicīniskā palīdzība, tostarp šūtas gūtās brūces.

Neoficiāla informācija liecina, ka eksplozijas iemesls, visticamāk, bijusi apkures katla lietošana neatbilstoši ierīces drošības noteikumiem.

