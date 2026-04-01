Aizdomas izrādījās patiesas: Latvija oficiāli atzīta par vienu no nabadzīgākajām valstīm Eiropas Savienībā
Eurostat publicējis sākotnējos novērtējumus par pirktspējas paritāti un ES valstu IKP 2025. gadam. Latvija ir trešā no beigām pēc IKP uz vienu iedzīvotāju.
Sākotnējie dati par 2025. gadu rāda, ka iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju – izteikts pirkšanas spējas standartos, ņemot vērā cenu līmeņu atšķirības – svārstījās no 68 procentiem no vidējā līmeņa ES Grieķijā un Bulgārijā līdz 239 procentiem Luksemburgā.
Vidējais rādītājs ES bija aptuveni 41 600 eiro pirkšanas spējas standartos, kas kalpo kā kopējais atsauces punkts valstu salīdzināšanai.
Tikai 10 no 27 ES valstīm 2025. gadā pārsniedza vidējo rādītāju ES, un šai grupai pieder aptuveni 34 procenti no ES iedzīvotājiem. Papildus Luksemburgai un Īrijai virs vidējā līmeņa bija arī Nīderlande, Dānija, Austrija, Vācija, Beļģija, Zviedrija, Malta un Somija.
Lielākā daļa pārējo valstu atradās salīdzinoši tuvu vidējam rādītājam. Francija, Kipra, Itālija, Čehija, Spānija un Slovēnija bija mazāk nekā par 10 procentiem zem ES vidējā līmeņa, savukārt Lietuva, Portugāle un Polija atpalika aptuveni par 10–20 procentiem.
Viszemākais IKP uz vienu iedzīvotāju tika fiksēts Bulgārijā un Grieķijā – par 32 procentiem zem ES vidējā līmeņa, savukārt Latvija atpalika par 29 procentiem.