Publicitātes foto
2026. gada 31. martā, 09:55
Kāzām, ballītēm un mierīgai atpūtai: Madonas tūrisma piedāvājumu papildina jauna viesu māja
Madonā, Dārza ielā 25, darbu sākusi jauna naktsmītne un pasākumu norises vieta – viesu māja "Magnolija", kas piedāvā telpas gan atpūtai, gan dažādu svinību rīkošanai.
Mūsdienīgā viesu māja ir piemērota kāzu, jubileju, korporatīvo pasākumu un citu īpašu notikumu atzīmēšanai. Naktsmītne vienlaikus spēj izmitināt līdz 40 viesiem, un nakšņošanas izmaksas ir no 25 līdz 30 eiro personai. Savukārt svinību telpas ir piemērotas pasākumiem līdz 50 personām.
Atpūtnieku ērtībām objektā ir pieejama pilnībā aprīkota virtuve, kā arī relaksācijas zona, kurā ietilpst tvaika pirts, sauna un džakuzi. Tāpat pēc iepriekšēja pieteikuma saimnieki nodrošina banketu klāšanu un ēdināšanas pakalpojumus.