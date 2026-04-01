Elektroauto īpašniekiem dzīve vairs nebūs tik zaļa; plāno ieviest ierobežojumus
Rīgas dome, izskatot iespējamās izmaiņas maksas autostāvvietu pieejamībā, varētu ierobežot elektroauto stāvvietu atvieglojumus, kas līdz šim bija viens no galvenajiem motivējošajiem faktoriem cilvēkiem, kas izvēlējušies pāriet uz zaļo transportu. Pašlaik risinājumi vēl tiek izvērtēti, un konkrēti lēmumi vēl nav pieņemti, taču šīs iespējamās izmaiņas varētu būt būtiskas gan Rīgas, gan visas Latvijas zaļās mobilitātes politikai.
Latvijas Elektroauto biedrība (LEAB) norāda, ka šāda pieeja varētu radīt negatīvas sekas. Biedrības ieskatā, bezmaksas stāvvietas ir bijušas ne tikai kā motivācijas instruments, bet arī svarīgs bonuss, kas iedzīvotājus mudinājis izvēlēties elektroauto. LEAB veiktā aptauja atklājusi, ka daudzi elektroauto īpašnieki, izvēloties pāriet uz elektrotransportu, kā būtisku ieguvumu min tieši bezmaksas stāvvietas Rīgā.
"Šāda rīcība grauj uzticību zaļās mobilitātes politikai un var bremzēt pāreju uz elektroauto," uzsver LEAB valdes loceklis Jānis Bekers. Viņš piebilst, ka jauna pieeja, kas pēkšņi ierobežos elektroauto priekšrocības, var radīt lielu neskaidrību un apjukumu sabiedrībā, kas līdz šim bija motivēta izvēlēties ilgtspējīgāku transportu.
Tāpat LEAB norāda, ka, lai risinātu Rīgas satiksmes un stāvvietu problēmas, būtu jāievieš pārdomāta piekļuves un stāvēšanas politika visā pilsētā, nevis jāatceļ jau esošie atbalsta instrumenti. Biedrība ir piedāvājusi pakāpenisku pārejas modeli, kas ļautu cilvēkiem pielāgoties izmaiņām, taču šie priekšlikumi līdz šim nav ņemti vērā.
Rīgas domes pārstāvis portālam Jauns.lv, komentējot situāciju, norādījis, ka risinājumi ir tikai izvērtēšanas procesā, un konkrēti lēmumi vēl tiks pieņemti. Pašvaldība sola informēt sabiedrību par izmaiņām, kad tās būs apstiprinātas.
Elektroauto lietotājiem šī situācija rada bažas par to, kādas izmaiņas sagaidāmas nākotnē, un, ja stāvvietu atvieglojumu sistēma tiks mainīta bez skaidra pārejas perioda, tas var radīt ne tikai vilšanos, bet arī palēnināt pāreju uz videi draudzīgāku transportu.