Šodien 06:58
Otrdien vietām Latvijā gaidāms lietus
Otrdien vietām Vidzemē, Latgalē un Sēlijā gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.
Piekrastē dažviet iespējama migla. Saulainākā diena būs Kurzemē. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš.
Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +4 grādiem vietām piekrastē līdz +13 grādiem Latgales austrumos.
Rīgā gaidāms daļēji apmācies laiks, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8 grādiem, pāris grādus vēsāks gaiss saglabāsies jūras tuvumā.
Pār Latvijas austrumu daļu stiepjas atmosfēras fronte. Gaisa spiediens 1009-1014 hektopaskāli jūras līmenī.