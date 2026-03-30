Rīgā vairākos ielu posmos turpmāk apstāties būs aizliegts
Lai uzlabotu ielu uzturēšanas darbu kvalitāti, šopavasar dažādās Rīgas apkaimēs vairākos ielu posmos tiks uzstādītas ceļa zīmes "Apstāties aizliegts".
No 31. marta tiks ieviests apstāšanās aizliegums Purvciemā, Dzelzavas ielas posmā no Gunāra Astras ielas līdz Ulbrokas ielai. No 1. aprīļa analoģisks aizliegums stāsies spēkā Āgenskalnā, Kokles ielas posmā no Mazās Nometņu ielas līdz Hermaņa ielai. No 1. aprīļa ceļa zīmes "Apstāties aizliegts" būs uzstādītas Pētersalā, Sermuliņu ielas posmā no Pētersalas ielas līdz Ūmeo ielai.
No 2. aprīļa transportlīdzekļu stāvēšanas aizliegums tiks noteikts Iļģuciemā, Buļļu ielas posmā no Dzirciema ielas līdz Saulgožu ielai. No 7. aprīļa ar auto nedrīkstēs apstāties Imantā, Kleistu ielas posmā no Anniņmuižas bulvāra līdz Kurzemes prospektam. Savukārt no 8. aprīļa šāds aizliegums tiks noteikts Ķengaragā, Lokomotīves ielas posmā no Bultu ielas līdz Višķu ielai.