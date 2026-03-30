Līdz 21. aprīlim būs ierobežota satiksme pa ielām pie Jorģa Zemitāna tilta
Turpinoties Jorģa Zemitāna tilta pārbūves darbiem līdz 21. aprīlim vairākās tuvējās ielās tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi.
No 7. aprīļa līdz 13. aprīlim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Ieriķu ielā, posmā no Braslas ielas līdz ēkai Ieriķu ielā 2A. No 10. aprīļa līdz 14. aprīlim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Sapieru ielā pirms krustojuma ar Aleksandra Čaka ielu, kā arī Aleksandra Čaka ielā, posmā no ēkas Aleksandra Čaka ielā 158.
Savukārt no 14. aprīļa līdz 21. aprīlim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Ieriķu ielā gar tirdzniecības centru "Domina Shopping" (Ieriķu ielā 3 virzienā uz pilsētas centru).
Par darbu veikšanu atbildīgajiem uzdots nodrošināt ceļa zīmju izvietošanu, iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas minētajos ielas posmos, transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, kā arī operatīvā un sabiedriskā transporta satiksmi.