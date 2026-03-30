Šodien 15:18
Siguldas novadā sociālajiem pakalpojumiem pieejams jauns specializēts mikroautobuss
Siguldas novada pašvaldība Sociālā dienesta vajadzībām iegādājusies jaunu Renault Master mikroautobusu ar elektrisku hidraulisko pacēlāju, lai uzlabotu mobilitāti personām ar kustību traucējumiem.
Transporta pakalpojums pieejams trūcīgām un maznodrošinātām personām nokļūšanai uz ārstniecības un valsts vai pašvaldību iestādēm, piesakot to vismaz trīs dienas iepriekš pa tālruni 67385298.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, jaunais mikroautobuss ir aprīkots ar elektrisku hidraulisko pacēlāju, nodrošinot drošu un ērtu klientu ratiņkrēslos iekāpšanu un izkāpšanu. Tas būtiski uzlabos mobilitātes iespējas novada iedzīvotājiem ar funkcionāliem traucējumiem, vienlaikus atvieglojot arī sociālo darbinieku ikdienas darbu.