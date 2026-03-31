Lieldienu brīvdienās mainīsies Daugavpils medicīnas iestāžu darba laiki
Lieldienu brīvdienās mainīsies Daugavpils medicīnas iestāžu darba laiki. Daugavpils reģionālā slimnīca strādās diennakts režīmā, bet Zobārstniecības poliklīnikā akūtos gadījumos iedzīvotāji varēs saņemt palīdzību pie dežūrārsta.
Daugavpils reģionālā slimnīca (Vasarnīcu iela 20) strādās diennakts režīmā, taču no 3. līdz 6. aprīlim ieskaitot plānveida pakalpojumi netiks sniegti.
Centra poliklīnika (Viestura iela 5) 2. aprīlī strādās no plkst. 7.00 līdz 18.00, savukārt no 3. līdz 6. aprīlim ieskaitot būs slēgta.
Bērnu veselības centrs (18. novembra iela 19) no 3. līdz 6. aprīlim ieskaitot būs slēgts.
Zobārstniecības poliklīnika (Lāčplēša iela 12) 3. aprīlī strādās no plkst. 9.00 līdz 15.00 (dežūrārsts), 4. aprīlī no plkst. 8.00 līdz 14.00 (dežūrārsts), 5. aprīlī būs brīvdiena, bet 6. aprīlī strādās no plkst. 9.00 līdz 15.00 (dežūrārsts).
Pasliktinoties veselības stāvoklim, kad cilvēka dzīvībai nedraud briesmas un nav nepieciešama hospitalizācija, iedzīvoji var zvanīt uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001. Tas ir medicīnisko padomu tālrunis, kas nodrošina iedzīvotājiem ārpus ģimenes ārstu darba laika medicīniskus padomus veselībai akūtos gadījumos. Ģimenes konsultatīvais tālrunis darbojas darbdienās no plkst. 17.00 līdz 8.00 darba dienās, bet brīvdienās un svētku dienās tas pieejams visu diennakti.
Atgādinām, ka situācijās, kad cilvēka dzīvībai draud briesmas, nekavējoties jāizsauc Neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvanot pa tālruni 113 vai 112 un sniedzot sekojošu informāciju – kur notikusi nelaime, kas tieši noticis un cik cietušo.