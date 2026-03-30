Dienvidu tilts pār Daugavu.
Runā Rīga
Šodien 14:42
Uz Dienvidu tilta estakādēm Rīgā drīz atkal drīkstēs braukt ātrāk
Rīgā uz Dienvidu tilta estakādēm šonedēļ atjaunos maksimālo atļauto braukšanas ātrumu 70 kilometri stundā, paziņojusi Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Jaunais atļautais maksimālais ātrums stāsies spēkā ceturtdien, 2. aprīlī. Zīmju nomaiņu plānots veikt laikā no plkst. 9.00 līdz 15.00.
Ziemā maksimālais braukšanas ātrums bija samazināts līdz 50 kilometriem stundā. Turpmāk jaunais maksimālais ātrums būs posmā no uzbrauktuves Latgales ielā līdz Lubānas ielai. Tāpat ātruma ierobežojumu atcels pretējā tilta brauktuves pusē - no Lubānas ielas līdz uzbrauktuvei no Piedrujas ielas.