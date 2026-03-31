Rotko muzejā Daugavpilī skanēs mākslinieka glezniecības iedvesmots beļģu džezs
Svinot jaunās Marka Rotko gleznu ekspozīcijas atklāšanu, 24. aprīlī Rotko muzejā Daugavpilī izskanēs beļģu saksofonista Matiasa van den Brandes kvarteta koncertprogramma “Fields of Colour”, kurai skatuves māksliniekus iedvesmojusi Rotko brieduma gadu glezniecība.
Beļģu saksofonista Matiasa van den Brandes (Matthias Van den Brande) izlolotais projekts ir laikmetīga muzikāla interpretācija par Rotko radošā mantojuma jaudu. Komponēta izcilā abstraktā ekspresionisma mākslinieka emocionālās glezniecības iespaidā, programma atklāj krāsu kā sajūtu nesēju, pārvēršot glezniecisko impulsu oriģinālā skaniskā pieredzē, kuras tapšanu ietekmējuši arī paša mūziķa krāsu redzes traucējumi.
Koncertprogrammā saspēlējas godalgots izpildītāju trio – Matiass Van den Brande (saksofons), Teiss Klāsens (Tijs Klaassen, kontrabass) un Vauters Kīne (Wouter Kühne, bungas). Papildu izteiksmīgumu un virtuozitāti muzikālās apvienības skanējumam piešķir izcilais beļģu trompetists Žans Pols Estjēvenārs (Jean-Paul Estiévenart).
Programma balstīta albumā “Fields of Colour”, kas ierakstīts 2024. gada februārī studijā “La Buissonne” Francijas dienvidos un izdots 2025. gada martā “Fresh Sound New Talent Records” paspārnē.
Sākoties pulksten 17.30, koncerts izskanēs kā noslēdzošais akords Rotko muzeja trīspadsmitās gadadienas svinībās, kuru programmā pulksten 16 tiks atklāta jauna pastāvīgā ekspozīcija “Rotko. No ģimenes kolekcijas” un godalgotās tekstilmākslinieces Ivetas Vecenānes izstāde “Pārcēlums. Rotko motīvs”, kas interpretē Rotko mazāk zināmā sirreālisma perioda darbus gobelēna tehnikā.
Gan ekspozīcijas un izstādes atklāšana, gan tām sekojošais koncerts būs piedzīvojami bez maksas. Koncerta apmeklējums jāpiesaka iepriekš, reģistrējoties muzeja tīmekļvietnē rothkomuseum.com.
Pasākumu atbalsta Daugavpils valstspilsētas pašvaldība un Valsts kultūrkapitāla fonds.