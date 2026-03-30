Foto Valsts policija
112
Šodien 11:24
Pēdējo reizi redzēta Skujenē: policija meklē bezvēsts pazudušo Tamāru
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirknis Cēsīs meklē bezvēsts prombūtnē esošo Tamāru Šalajevu.
1951. gadā dzimusī sieviete pēdējo reizi redzēta 2026. gada 27. martā Cēsu novada, Skujenes pagasta, Skujenē, un pašlaik nav zināma viņas atrašanās vieta.
Pazīmes: Tamāra Šalajeva ir kalsnas miesas būves, aptuveni 160 cm gara, ar gaišiem īsiem matiem. Viņa bija ģērbusies spilgti sarkanā virsjakā un bēšas krāsas biksēs.
Valsts policija aicina ikvienu, kuram ir informācija par sievietes iespējamo atrašanās vietu, aplūkot sievietes attēlu un ziņot, zvanot pa tālruņa numuriem 112 vai 64801734.