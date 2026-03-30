Policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Adriānu Cēsnieci
Valsts policijas foto
112

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Adriānu Cēsnieci.

Meitene  šī gada 29. martā ap plkst. 23.00 izgāja no adreses Ainažu ielā, Rīgā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.

Pazīmes: augums 167 cm, brūni mati līdz pleciem. Bija ģērbusies brūnās biksēs, brūnā jakā ar kapuci, kājās melni "Adidas" sporta apavi.

 Valsts policija aicina aplūkot jaunietes fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67085980 vai 112.

Tēmas

RīgaadidasBezvēsts pazudušieValsts policija112Valsts policija meklē

