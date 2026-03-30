Valsts policijas foto
112
Šodien 09:17
Policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Adriānu Cēsnieci
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Adriānu Cēsnieci.
Meitene šī gada 29. martā ap plkst. 23.00 izgāja no adreses Ainažu ielā, Rīgā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.
Valsts policijas foto
Pazīmes: augums 167 cm, brūni mati līdz pleciem. Bija ģērbusies brūnās biksēs, brūnā jakā ar kapuci, kājās melni "Adidas" sporta apavi.
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67085980 vai 112.