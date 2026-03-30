Pirmdien vietām Latvijā gaiss iesils līdz pat +16 grādiem
Pirmdien mākoņi daļēji klās Latvijas debesis, prognozē sinoptiķi.

Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8..+13 grādiem, vietām valsts austrumu daļā - līdz +16 grādiem.

Rīgā uzspīdēs saule, nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs lēns vējš. Gaiss iesils līdz +13 grādiem, vēsāk būs jūras tuvumā.

Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1014-1016 hektopaskāli jūras līmenī.
 

