Pilnīgi nopietni! Rīgas zoodārza apmeklētājus 1. aprīlī gaida lielisks pārsteigums
Ja 1. aprīlī dzirdi kaut ko neticamu, pirmais instinkts ir neticēt. Šoreiz – velti! Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs 1. aprīlī saviem apmeklētājiem ir sarūpējis patīkamus pārsteigumus.
Rīgas zoodārza paziņojumā teikts, ka gan pieaugušajiem, gan bērniem, gan studentiem un skolēniem ieejas maksa šajā dienā būs vienāda – tikai 1 eiro, kamēr pārējie biļešu veidi saglabā ierasto cenu. Arī Senioru trešdienas nosacījumi paliek spēkā – uzrādot pensionāru apliecību vai personu apliecinošu dokumentu, kas apstiprina vismaz 65 pilnus gadus, seniori zoodārzu var apmeklēt bez maksas. Īpašajai 1. aprīļa biļetes cenai grupas atlaide netiek piemērota. 1. aprīļa biļete ir derīga tikai 2026. gada 1. aprīlī un tās termiņš netiek pagarināts.
Ņemot vērā, ka interese par šo dienu varētu būt īpaši liela, apmeklētāji aicināti biļetes iegādāties iepriekš tiešsaistē, lai izvairītos no rindām pie kasēm. To var izdarīt zoodārza mājaslapā.
Lai dotu iespēju zoodārzu apmeklēt arī pēc garas darba dienas, 1. aprīlī pagarinām darba laiku – kases būs atvērtas līdz pulksten 20.00, iekštelpu ekspozīcijas līdz plkst. 20.30, savukārt pastaigas zoodārza teritorijā būs iespējamas līdz pat plkst. 21.00.
Pavasaris pamazām iesoļo zoodārzā – dienas kļūst garākas, saulīte silda arvien vairāk, un arī dzīvība apkārt kļūst rosīgāka. Nesteidzīgā pastaigā vari vērot, kā vakara stundās aktivizējas Amūras tīģeru meitenes, iepazīt kamieļu saimi ar nesen dzimušo mazuli un iegrimt tropu mājas siltajā, zaļajā ņirboņā. Tas ir laiks, kad zoodārzs atklājas citādi – mierīgāk, dzīvāk un īpaši piemērots pavasara sajūtu noķeršanai.